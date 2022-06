Reggio Calabria, sotto il ponte di Fiumarella un “fiume” di spazzatura

14 Giugno 2022 12:26

Sotto il ponte di Fiumarella, strada che conduce a Punta Pellaro, è presente una vera e propria discarica di spazzatura: la segnalazione di un cittadino indignato

“Ci troviamo sotto il ponte di Fiumarella strada che porta a Punta Pellaro. Lo spettacolo con l’inizio della stagione estiva diventa indecoroso, il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti. Uno spettacolo che mette in crisi il decoro della città e che non cenna a diminuire“. Inizia così la segnalazione di un cittadino indignato, inviata alla redazione di StrettoWeb, riguardante la situazione presente sotto il ponte di Fiumarella, la strada che porta a Punta Pellaro. Come spesso accade nelle zone periferiche di Reggio Calabria, appena si forma un cumulo di spazzatura, nel giro di pochi giorni si formerà una discarica.

“Cittadini comuni con il loro senso civico, negli ultimi anni hanno modificato l’ambiente valorizzandolo, per ultimo nell’area di Punta Pellaro la giornata di sensibilizzazione ambientale organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud APS aderendo all’evento nazionale: “Spiagge e Fondali Puliti” hanno contributo a liberare la spiaggia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre bellissime coste“, ha aggiunto il cittadino.

Quel che dispiace, sottolinea il lettore, è che: “ogni estate, da oltre trent’anni, Punta Pellaro è diventata oasi ricercata e ambita da numerosi sportivi provenienti da ogni parte del mondo, in quanto con la particolarità del microclima per circa 300 giorni all’anno è sempre presente il vento dove c’è un parco vegetativo interessante, la spiaggia incontaminata, sabbia finissima e acqua cristallina, luogo ideale per gli amanti del windsurf e del kitesurf e di tutti gli sport eolici: Punta Pellaro ci ha donato tutto ciò che la natura poteva regalarci“.

Il lettore conclude ribadendo un appello che troppo spesso è caduto nel vuoto: “spesse volte ho inviato delle missive agli organi competenti in qualità di cittadino che le periferie devono essere più attenzionate, la presenza di organi di controllo quali la polizia municipale il servizio di monitoraggio attraverso la video sorveglianza, una più stringente collaborazione tra uffici comunali e ditta incaricata dell’igiene urbana una maggiore sensibilità da trasmettere ai cittadini sicuramente contribuirà ad ottenere un buon risultato“.