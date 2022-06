Reggio Calabria, incrocio pericoloso in via Itria: semafori spenti, si aspetta un incidente per ripristinarli?

6 Giugno 2022 16:13

Semafori spenti da tanto tempo in via Itria, l’incrocio con via Sbarre Centrali, non più regolamentato, diventa pericoloso. La denuncia di un cittadino indignato

Semafori spenti da tanto tempo e traffico regolato a completa discrezione degli automobilisti: l’incrocio fra via Itria e via Sbarre Centrali è diventato uno fra i più pericolosi della città. Nella totale incuria da parte di chi dovrebbe occuparsi della manutenzione delle lanterne semaforiche stradali, ormai non funzionanti da diversi mesi, si assiste giornalmente a uno sregolato viavai di auto che aumenta, tristemente, la possibilità che si possa verificare un incidente. Come spesso accade in questi casi, solo a quel punto verrà preso (forse) un provvedimento. In caso contrario, chissà ancora per quanto i semafori resteranno spenti.

Un automobilista scrive alla redazione di StrettoWeb per segnalare il problema: “ho percorso via Sbarre Centrali all’altezza dell’incrocio con via Itria. L’anno scorso, a causa del cantiere aperto per la costruzione di un edificio situato all’angolo di fronte alla chiesa, i semafori che regolano i flussi di traffico (in un incrocio non allineato e quindi maggiormente pericoloso) o sono stati disattivati o a causa di un guasto concomitante risultano da allora spenti. Oggi ho constatato che (il cantiere ha rimosso da tempo l’occupazione stradale causata dalle impalcature) i semafori continuano a non funzionare, con grave disagio considerata la mole di traffico che quotidianamente interessa questo che si può considerare un polo importante. A quando il ripristino dei semafori?“.