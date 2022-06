Reggio Calabria, sbanda in autostrada sotto il nubifragio e si schianta sul guard rail: un ferito

18 Giugno 2022 15:31

Reggio Calabria, un incidente stradale autonomo s’è verificato nella tarda mattinata di oggi sul raccordo autostradale

Ha perso il controllo della propria auto con la complicità del maltempo e si è andato a schiantare contro il guard rail: un automobilista è rimasto coinvolto di un incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di oggi a Reggio Calabria, mentre una tempesta di maltempo ha colpito la zona Sud della città con pioggia e grandine. L’incidente s’è verificato sul raccordo autostradale, in carreggiata Nord, tra gli svincoli di Ravagnese e Arangea, in un tratto molto pericoloso a causa del maltempo che ogni volta provoca allagamenti proprio in quel pezzo di strada dove l’automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo e si è schiantato sul guard rail.

A seguito dell’incidente s’è verificata una lunga coda di auto nella carreggiata interessata, quella in direzione Nord. Il ferito è apparso sotto shock, ma senza particolari preoccupazioni.