Reggio Calabria, sanificate Palloncino e Scatolone dopo l’occupazione dei migranti: ora possono riprendere le attività | FOTO e VIDEO

8 Giugno 2022 15:47

Ieri, a Reggio Calabria, sono state sanificate le palestre Scatolone e Palloncino, che possono tornare ad essere utilizzate dalle società sportive dopo la chiusura dei lettini che avevano ospitato i migranti

Le palestre Palloncino e Scatolone tornano ad essere fruibili alle società sportive. Ieri, infatti, è avvenuta la sanificazione dei locali, con tanto di pulizia e chiusura dei lettini che per giorni avevano ospitato i migranti. La storia è ben nota: i numerosi e continui sbarchi di queste settimane avevano fatto sì che venissero scelti i due impianti adiacenti lo stadio Granillo per ospitare i profughi, con buona pace delle squadre di Basket e Pallavolo che utilizzavano le strutture.

I migranti sono andati via da qualche giorno, da oltre una settimana in realtà, ma le palestre sono rimaste chiuse e indisponibili, fino a ieri, perché i locali non erano ancora stati sanificati. L’operazione però, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, è stata effettuata ieri. Pulizia, sanificazione e chiusura lettini, che sono stati messi da parte in altro angolo della struttura. La buona notizia è che da ora possono riprendere le normali attività di queste società, con allenamenti e partite. Ma la speranza, da parte loro, è che non vengano nuovamente e improvvisamente cacciati via, come già accaduto altre volte, in nome della mancanza di impianti per ospitare questa povera gente. Nel corso degli anni, le proteste non sono mancate, l’ultima in occasione della Giornata dello Sport di domenica proprio a Reggio Calabria. A corredo dell’articolo le foto della sanificazione, qui di seguito un video.