Reggio Calabria, ruba bici elettrica a straniero sul Lungomare: arrestato. Altri 5 arresti in città, tra cui un 43enne che perseguitava l’ex moglie

13 Giugno 2022 14:17

Reggio Calabria: controlli della Polizia in varie zone della città

Un soggetto è stato, invece, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla rapina di una bici elettrica commessa ai danni di un giovane straniero lo scorso mese di luglio sul lungomare di Reggio Calabria. Sono stati eseguiti, poi, quattro ordini di carcerazioni, nei confronti di altrettanti soggetti che dovranno scontare per definitive per reati di diversa natura, quale ricettazione, furto aggravato, abuso edilizio e gestione non autorizzata di rifiuti.

Un uomo di 43 anni, infine, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere in quanto indagato del reato di stalking in danno della ex moglie. L’arrestato, nonostante fosse stato già condannato e detenuto in passato per condotte analoghe, oltre che altri reati, dopo la scarcerazione aveva ripreso la sua condotta persecutoria, seguendo e controllando la vittima, soprattutto nelle occasioni in cui quest’ultima si recava a scuola per prelevare i bambini. In considerazione, quindi, della sua personalità e della persistenza della condotta il GIP ha disposto a suo carico la misura cautelare di massimo rigore.