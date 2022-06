14 Giugno 2022 19:05

Reggio Calabria: al dott. Enzo Romeo il riconoscimento “Bergamotto D’Argento” giunto alla sua 16ª edizione

Sarà conferito al Dottor Enzo Romeo il prestigioso riconoscimento “Bergamotto D’Argento” giunto alla sua 16ª edizione che il Club Kiwanis Città dello Stretto assegna ogni anno a personalità che si sono distinte nel lavoro dando lustro alla Calabria. La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà Venerdì 17 Giugno alle ore 17.30 presso la L’A Goumert L’Accademia sita in Via Largo Colombo 1 – Reggio Calabria. L’evento organizzato dal Club Kiwanis Città dello Stretto facente parte della divisione 13 Calabria Mediterranea, rappresenta ormai, un momento consolidato nel panorama delle attività culturali e delle iniziative sociali che hanno luogo a Reggio Calabria e nella sua provincia. La sua istituzionalizzazione vuole fornire momenti di riflessione di iniziative concrete tutte volte, per come rientra nella finalità Kiwaniane, l’avanzamento civile, materiale, etico e culturale della nostra collettività locale.

La cerimonia sarà aperta dai saluti del Presidente del Club Pasquale Calabrò, dal Sindaco ff Paolo Brunetti. Seguirà la tavola rotonda dal titolo ” IN TERRA DI CALABRIA: TRE PAPI E IL LORO MESSAGGIO”. Modererà la serata la Professoressa Mariangela Monaca Docente storia delle religioni Università di Messina. Gli interventi programmati saranno a cura di illustri ospiti: Professore Emanuele Castelli Docente storia del cristianesimo Università di Messina, Padre Pasquale Triulcio Docente Istituto Superiore di Scienze Religiose, Dottor Cesare Romeo Presidente dei Medici Cattolici Reggio Calabria con l’intervento del Sindaco della Città di Siderno Mariateresa Fragomeni. A seguire la cerimonia di consegna del premio “Bergamotto d’Argento” al Dottor Bruno Enzo Romeo Giornalista Rai – Vaticanista. Le conclusioni saranno a cura del Lgt. Gov. Divisione 13 Calabria Mediterranea Fortunato Tripodi. Seguirà la cena di gala alla presenza di illustri ospiti per festeggiare contestualmente la 39° Charter del Club.