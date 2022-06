Reggio Calabria, nel Rione Modena cittadini senz’acqua e privi di illuminazione stradale: l’impegno di Franco Recupero

23 Giugno 2022 12:48

Il Segretario Provinciale della Lega a Reggio Calabria si è interessato direttamente della questione dei disservizi idrici all’interno delle abitazioni, una problematica che mette in difficoltà decine e decine di famiglie

Gravi disservizi sono stati segnalati in questi giorni dai cittadini di Reggio Calabria che risiedono nel quartiere di Modena. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, ormai in maniera costante, manca l’acqua all’interno delle abitazioni, dai rubinetti ne scende soltanto un filo la sera. “Anche oggi siamo con i bidoni, facciamo piani di scale per avere scorte d’acqua in casa ed essere preparati a qualsiasi tipo di esigenza possa capitare. Una situazione molto grave perché in questi palazzi vivono anziani, disabili e bambini, ci sono molte difficoltà”, afferma una cittadina esasperata ai microfoni di StrettoWeb.

Ad essere interessate sono decine e decine di famiglie che vivono nella zona tra la Farmacia Modena e la Chiesa. A prendersi carico in maniera decisa della vicenda è soprattutto Franco Recupero, Segretario Provinciale della Lega a Reggio Calabria, che sta provando a sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine attraverso un incontro col Questore. Dal Comune, infatti, non sono pervenuti segnali di mancanza di acqua, né sono previste opere di manutenzione o lavori in corso che di conseguenza provocherebbero disservizi idrici all’interno della abitazioni; quindi l’ipotesi è che potrebbe esserci qualche allaccio abusivo che interrompe il flusso verso le case. L’interessamento degli organi competenti, si spera, potrà trovare una soluzione al problema.

Inoltre, sempre nel quartiere di Modena, gran parte della zona rimane la notte priva dell’energia pubblica in strada. I lampioni presenti nel tratto stradale rimangono spenti, le vie rimangono completamente al buio: si stanno creando tutte le condizioni per avere problemi di ordine pubblico e sicurezza, i cittadini hanno infatti manifestato la paura di uscire nelle ore serali anche soltanto per riporre i mastelli dell’immondizia fuori dal condominio.