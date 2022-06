Reggio Calabria, la denuncia da San Leo: “è appena passata Teknoservice, questo il risultato. Che servizio è?” | FOTO

15 Giugno 2022 15:29

La denuncia proviene da San Leo, zona Sud di Reggio Calabria: si vedono i mastelli, appena svuotati, scaraventati sul marciapiede in maniera disordinata, con buste di immondizia disperse un po’ ovunque

“Sono le ore 14.51 del 15 Giugno 2022, da qualche minuto è passata Teknoservice, questo è il risultato. Vi sembra normale che dobbiamo sopportare un servizio fatto in questo modo?”. La denuncia proviene da San Leo, zona Sud di Reggio Calabria, proprio sotto la farmacia. Ad evidenziarla è l’imprenditore Giuseppe Falduto sui social. Si vedono i mastelli, appena svuotati, scaraventati sul marciapiede in maniera disordinata, con buste di immondizia disperse un po’ ovunque.

Non è ben chiaro il motivo di tale disordine, nonostante la raccolta. Forse alcuni mastelli non andavano esposti oggi, forse il passaggio di qualche animale ha sradicato le buste fuori dai contenitori. Sta di fatto che l’immagine non è bellissima, a primo impatto, tra l’altro a due passi da un centro commerciale e a pochi metri dal mare. E, probabilmente, la denuncia nasce da un fatto assodato: in tante località della città la raccolta non avviene o avviene a singhiozzo; dove avviene, quantomeno, la cittadinanza si aspetta che venga effettuata bene.