Reggio Calabria, degrado ed incuria ad Archi: situazione rifiuti insostenibile | VIDEO

18 Giugno 2022 15:34

Reggio Calabria, degrado ed incuria ad Archi. Situazione rifiuti insostenibile: “sfruttare i percettori del reddito di cittadinanza per i controlli”

Il caos rifiuti a Reggio Calabria non si arresta. Situazione di degrado ed incuria ad Archi, nella periferia Nord della città dello Stretto, dove il piazzale del quartiere è ancora pieno di spazzatura con “simpatici” topi da fare da cornice, come si evince dalle immagini in basso. L’area è stata ripulita per metà, mentre l’altra parte è ancora piena di sporcizia, come avevamo documentato giorni fa.

Un cittadino suggerisce: “a Reggio Calabria abbiamo migliaia di percettori del reddito di cittadinanza perché non impiegarli per controllare e segnalare alle autorità chi butta la spazzatura per strada e tenere pulito il verde della città? O dobbiamo aspettare la chiamata dei tutor del M5S?”.