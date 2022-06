Reggio Calabria, riaperte le iscrizioni al Conservatorio Cilea

9 Giugno 2022 10:36

Reggio Calabria, è stata riaperta la piattaforma online per iscriversi all’esame di ammissione al Conservatorio Cilea

È stata riaperta la piattaforma online per iscriversi all’esame di ammissione al Conservatorio Cilea. Gli interessati avranno tempo fino alla mezzanotte di domenica 12 giugno. Per informazioni, consultare il sito www.conservatoriocilea.it. La riapertura è stata disposta dal direttore poiché, per la prima volta nella storia recente dell’Istituto, la data di scadenza dei termini di ammissione era stata fissata anteriormente rispetto agli anni precedenti allo scopo di migliorare la puntualità di avvio delle lezioni nel prossimo anno accademico.