Reggio Calabria: riammessa (parzialmente) Maria Carmela Gioffré, la Professoressa con sclerosi multipla

10 Giugno 2022 14:06

Dietrofront parziale della commissione medica: Maria Carmela Gioffré può tornare a scuola, ma al momento non per insegnare. Un piccolo passo avanti nella vicenda che ha visto coinvolta la Professoressa reggina, licenziata dopo 24 anni perché con sclerosi multipla

Un primo passo avanti. Parziale, ma è pur sempre qualcosa. E’ stata infatti reintegrata, da decreto notificato dalla scuola dopo il nuovo verbale della commissione medica ricevuto il 6 giugno, Maria Carmela Gioffré, la Professoressa di Reggio Calabria – Insegnante di Lettere dell’istituto comprensivo “U. Foscolo” di Bagnara – licenziata dopo 24 anni di servizio perché affetta da sclerosi multipla. Parziale però, dicevamo, perché la donna potrà tornare a scuola, ma ancora non in classe, almeno per un anno.

Alla base della riammissione c’è il dietrofront (sempre parziale) della commissione medica di verifica. Nel primo verbale riferiva di una inidoneità della donna a svolgere il ruolo, motivo che ha portato al licenziamento. Nel secondo verbale invece, pur rimanendo ancora la non idoneità, questa è solo per “lo svolgimento di alcune mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento di docente“. Come si legge ancora nel verbale, sono “controindicate tutte le attività di insegnamento in classe che comportino, tra l’altro, la vigilanza attiva sugli alunni; non controindicate – al contrario – attività equivalenti quali attività di coordinamento, direzione di progetti ecc. ecc.”. Quindi, come detto, Maria Carmela può per ora tornare a scuola, occupandosi di mansioni esterne a quelle di Insegnante, ma tutte da definire.

Un segnale, quantomeno, anche se non totale. “Il provvedimento è valido per un anno e l’anno prossimo dovrò fare una nuova visita in commissione medica – spiega Maria Carmela Gioffrè al Quotidiano del Sud – È una vittoria parziale: mi viene comunque impedito di insegnare nelle classi, dove è necessaria una sorveglianza attiva degli alunni. Cosa che in realtà ho sempre fatto, quando necessario con il supporto dei collaboratori scolastici, senza mai che ci sia stato alcun problema. Posso fare coordinamento, progetti, laboratori, ma non il mio lavoro”.