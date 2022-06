30 Giugno 2022 17:29

Le auto procedono a passo molto lento fino al punto dell’incidente

Coda lunga circa 1km in questi minuti sulla A2, in prossimità della città di Reggio Calabria. A causa di un tamponamento a catena tra diverse auto, i mezzi sono incolonnati e procedono molto lentamente dallo svincolo di Gallico e l’uscita Porto, in direzione Sud. Nessun ferito tra i passeggeri coinvolti nell’incidente. Intervenuto sul posto il carroattrezzi. Di seguito il video.