Reggio Calabria, tensione in pieno centro: giovane straniero lancia in strada rifiuti di ogni tipo | VIDEO

23 Giugno 2022 12:44

Sconosciuti i motivi del gesto. Possibile che lo stesso non sia del tutto volontario ma sia invece legato a possibili fragilità mentali

Momenti di tensione questa mattina a Reggio Calabria. In pieno centro, nei pressi del Municipio, un ragazzo di colore ha infatti seminato il panico lanciando in strada rifiuti di ogni tipo, proprio in un punto nevralgico della città e in pieno traffico, con le auto ferme in coda. Come si può vedere dal video in basso, il giovane ha scaraventato diversi oggetti ostacolando le macchine e provocando anche qualche attimo di timore per i passanti che in quel momento transitavano da quelle parti.

Una situazione che si ripete, proprio a pochi giorni dall'uomo che ha percorso completamente nudo un tratto di strada in Piazza Garibaldi, anch'egli vittima di problematiche di tipo mentale e probabilmente poco seguito e tutelato sul tema.