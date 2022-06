Reggio Calabria, pubblicato il bando per la gestione del bookshop del Museo Archeologico Nazionale

29 Giugno 2022 17:30

Pubblicato il bando per la gestione del bookshop del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: l’attuale durata è di 12 mesi

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria da oltre un anno lavora con CONSIP per la preparazione della nuova gara per la gestione dei servizi aggiuntivi del MArRC, che comprenderanno oltre alla biglietteria e al bookshop, anche la didattica e i supporti multimediali. “Il Museo guarda al futuro, non solo nel promuovere un’offerta culturale sempre più dinamica e inclusiva, ma anche nell’impegno di migliorare i servizi al pubblico – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Gli uffici amministrativi del MArRC stanno lavorando per predisporre tutti gli atti per la gara CONSIP, che si dovrebbe chiudere il prossimo anno.

Nel frattempo, per assicurare l’attività del bookshop, è stato predisposto un bando per l’assegnazione del servizio per una durata di 12 mesi“. Sul sito web del Museo, infatti, è stato pubblicato il bando per la gestione del bookshop interno al MArRC, servizio che potrà essere svolto per una durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino alla conclusione della procedura di gara CONSIP.

La ditta che si aggiudicherà il servizio, tra le attività, potrà esporre e vendere libri, pubblicazioni scientifiche e culturali, materiali informativi ed altri prodotti editoriali, gadget ed oggettistica prioritariamente inerenti al Museo ed ai relativi beni culturali, ma anche alla cultura in generale, alla storia, al turismo, alla natura e all’ambiente del territorio calabrese, alle tematiche afferenti le discipline artistiche e ai beni culturali in generale. Il servizio dovrà essere garantito nei giorni e in tutti gli orari di apertura al pubblico.

“Colgo l’occasione per ringraziare il personale amministrativo del Museo che, nonostante le carenze di organico, si sta impegnando con grande professionalità anche in questa occasione – conclude Malacrino – Sono certo che molte ditte saranno attratte da questa opportunità, che contribuirà a migliorare ulteriormente i servizi offerti al pubblico“. I requisiti per la partecipazione sono indicati all’art. 7 del bando pubblicato sul sito web del Museo (www.museoarcheologicoreggiocalabria.it). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 14 luglio 2022.