Reggio Calabria, USB torna in piazza con i lavoratori delle strutture psichiatriche

13 Giugno 2022 12:21

USB scenderà in piazza, il prossimo 14 giugno, insieme ai lavoratori delle strutture psichiatriche reggine

Dopo l’incontro di questa mattina fra il commissario dell’Asp dott.ssa Di Furia e i rappresentanti delle cliniche private di Reggio Calabria, nel quale sono state fornite delle rassicurazioni sul tema stipendi, tocca adesso ai lavoratori delle strutture psichiatriche reggine. Martedì 14 giugno dalle ore 10 la USB, insieme ai lavoratori delle strutture psichiatriche reggine, sarà in presidio sotto gli uffici della direzione generale dell’ASP di Reggio Calabria in Via Diana, a seguito della mancata risposta alla richiesta di incontro avanzata alla dott.ssa Di Furia il 19 maggio scorso.

A spingere verso la richiesta di incontro fatta al nuovo Commissario dell’ASP 5 sono le ben note problematiche del settore psichiatria nell’area della Città Metropolitana reggina, sia quelle generali come i cronici ritardi nei pagamenti, il mancato accreditamento delle strutture e il vergognoso blocco dei ricoveri, sia problematiche particolari di alcune cooperative che penalizzano lavoratori e utenti.

Ancora una volta facciamo appello alla cittadinanza a non lasciare soli questi lavoratori e soprattutto utenti e familiari: oltre cento sono infatti i pazienti psichiatrici costretti a ricorrere a strutture fuori provincia, mentre tanti altri sono costretti ad affrontare la malattia in casa, con tutto quel che ne consegue per le famiglie. Una società che si dice civile non può accettare che fasce deboli della cittadinanza siano impossibilitati ad accedere a cure e assistenza, mentre servizi come quelli finalizzati alla riabilitazione e alla risocializzazione cancellati e le strutture residenziali trasformate in meri parcheggi per malati. Invitiamo perciò tutte e tutti a partecipare martedì 14 giugno a questo presidio, insieme ai lavoratori, a sostegno dei malati psichiatrici e dei loro familiari.