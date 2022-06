Reggio Calabria: domani a Palazzo Alvaro la presentazione del Concerto dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome

23 Giugno 2022 10:45

Domani a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Concerto della Banda Anbima della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Venerdì 24 giugno alle ore 12.00 nella Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Concerto della Banda Anbima della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia, all’interno del quale sarà eseguito in prima assoluta il “Concerto n. 2 per Clarinetto e Banda” di Michele Mangani. Oltra ai Dirigenti dell’Anbima Regionale e della Struttura interprovinciale di Reggio Calabria e Vibo Valentia, saranno presenti lo stesso compositore del “Concerto n. 2”, Maestro Michele Mangani, ed il Maestro Calogero Palermo, Primo Clarinetto della Royale Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, il Consigliere metropolitano delegato Giuseppe Giordano e l’Assessora alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò. Durante la Conferenza sarà ulteriormente ribadito che l’ingresso al concerto sarà libero e che, all’ingresso, sarà disponibile un contenitore dove deporre un contributo libero che sarà devoluto a favore della popolazione ucraina, per il tramite della Croce Rossa Italiana.