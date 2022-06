Reggio Calabria, Pon Metro-React EU: online gli avvisi pubblici per la selezione di esperti

18 Giugno 2022 15:09

I diversi profili professionali richiesti andranno a supportare le attività dell’Amministrazione comunale nell’ambito del programma europeo 2014-2021, con particolare riferimento alla gestione dei progetti e al raggiungimento dei target progettuali e di spesa

Sono online sul sito istituzionale del Comune gli avvisi pubblici per il conferimento di otto incarichi di alta specializzazione mediante rapporto di lavoro a tempo determinato (ex art. 110 comma 2 D.Lgs. n° 267/2000 per diversi profili professionali cat. D). Si tratta, complessivamente, di sei figure professionali altamente specializzate che andranno a supportare le attività dell’Amministrazione comunale nell’ambito del programma europeo Pon Metro 2014-2021 React-Eu, con particolare riferimento alla gestione dei progetti e al raggiungimento dei target progettuali e di spesa.

Nello specifico gli avvisi sono rivolti a esperti nella gestione delle attività di comunicazione e partecipazione, nello sviluppo di progetti di digitalizzazione dei processi e di implementazione dei servizi on line dell’Ente a favore di cittadini ed imprese, Program manager, Project manager nell’ambito della “Transizione Green” e dell’Efficientamento Energetico” e infine esperti in Procedimenti di gara e negoziali.

Le figure selezionate svolgeranno i loro incarichi al servizio di diversi uffici, nello specifico: dell’U.P.I. Comunicazione partecipazione, transizione digitale e qualità dei processi e servizi fondi Sie e Pnrr – Pon Metro e Poc Metro, del Settore Risorse esterne – Organismo intermedio, dell’U.P.I. Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed Erp – realizzazione lavori Pon Metro Assi 6 e 7 e Poc Metro e dell’U.P.I. Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi Sie e Pnrr- Pon Metro e Poc Metro.

Tutte le informazioni e le modalità di inoltro delle domande (che potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo giovedì 23 giugno), sono disponibili sul portale “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria collegandosi al seguente link:

https://trasparenza.reggiocal.it/trasparenza/#/amministrazione-trasparente/5_tabella$1941_selezione-personale