Il sindacato di Polizia Coisp: “a Reggio Calabria servono più agenti”

9 Giugno 2022 13:35

Le parole del segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese

“La gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza nel territorio di Reggio Calabria e’ a un punto critico. Pochi giorni fa e’ stato incendiato uno scooter in pieno centro; negli ultimi 10 giorni sono state danneggiate 3 autovetture; una nota pizzeria locale e’ stata oggetto di esplosione di colpi d’arma da fuoco durante la notte; sono stati registrati diversi furti, due rapine e tre sbarchi, per un totale di oltre di 300 migranti“. Lo afferma il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese.

“Il personale di Polizia destinato alla citta’ – aggiunge – e’ impegnato in altre province e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, impiegati giornalmente a Reggio Calabria, riescono ad assicurare appena tre ore di servizio, considerato anche che i due comuni distano circa 100 chilometri e oltre un’ora e quindici minuti di percorrenza. Tutto cio’ quando si potrebbe aggregare per almeno una settimana gli agenti, in modo tale che ogni giorno possano fare sei ore piene di servizio a Reggio, quindi un turno completo. E’ indispensabile intervenire, dunque, ed e’ necessario farlo subito, aumentando gli organici a Reggio Calabria: ne va della sicurezza del territorio e dei cittadini che troppo spesso pagano il prezzo della mala gestione delle risorse e della burocrazia – continua Pianese. – La guerra che si combatte contro la ‘ndrangheta non riguarda solo Reggio Calabria ma ha ripercussioni su tutto il territorio nazionale e chi pensa che sia solo un problema calabrese evidentemente non si rende conto che abbiamo a che fare con l’organizzazione mafiosa piu’ potente al mondo. Lesinare in risorse umane e tecnologiche per combatterla, dunque, equivale a favorirla. La domanda che facciamo a chi ha responsabilita’ politiche e di governo – conclude – e’ questa: sono certi di fare tutto cio’ che e’ possibile fare per combatterla?“.