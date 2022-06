Reggio Calabria, Perna: “Falcomatà insensibile a dolore, sbagliato mettersi a confronto col padre”

19 Giugno 2022 12:46

Nel libro-diario, l’ex vice Sindaco Tonino Perna sottolinea la personalità del Sindaco Giuseppe Falcomatà, anche in merito al confronto col padre, che definisce errato

Generazioni diverse a confronto. Lo sottolinea più volte, nel suo libro-diario, Tonino Perna, ex vice Sindaco di Reggio Calabria. In “385 giorni a Palazzo San Giorgio”, il Professore mette spesso in evidenza la sua scarsa, spesso, volontà a partecipare al Consiglio Comunale: “Consiglio Comunale alle 9. Falso. Alle 10. Non se ne parla. Solo alle 11,30 parte un Consiglio Comunale convocato per le 9.00. Queste ore perse non le sopporto. Che faccio? Tornerei facilmente a casa a leggere, scrivere, magari a farmi una passeggiata sul lungomare più bello d’Italia. Ed invece sono qui che cazzeggio con qualche assessore o consigliere che bivacca all’interno di Palazzo San Giorgio”. E’ anche la dimostrazione, come rimarca più volte nel testo e come anche sottolineato il giorno della presentazione, del fatto che già dopo due mesi cominciava a pentirsi della scelta fatta.

E proprio in merito alle generazioni a confronto, c’è un passaggio abbastanza eloquente: “Questi giovani Pd (con alcune eccezioni al femminile) – rivela – si potrebbero definire dei berlusconiani di sinistra. Dalla sinistra storica hanno ereditato soprattutto le battaglie per alcuni diritti civili, ma allo stesso tempo sono vittime della visibilità a tutti costi, della politica dell’annuncio, e dei social. Mentre facciamo le riunioni di maggioranza o di giunta vedi che frignano sulla tastiera e solo ogni tanto sollevano lo sguardo verso chi sta parlando. C’è un salto generazionale che non riguarda destra e sinistra, ma coinvolge entrambe. Diciamo che i più “antichi”, ovvero i più vicini nei comportamenti e negli ideali alla mia generazione sono i sopravvissuti “comunisti” e i “fascisti”, questi ultimi ancora presenti in maniera rilevante in Fratelli d’Italia”.

Entrando nel dettaglio, non mancano i giudizi sul Sindaco Falcomatà, che già nella storica conferenza stampa post “defenestramento” fu definito da Perna “scorretto. Se hai bisogno di qualcuno da telecomandare è segno di un problema psicologico”, disse. E all’interno del libro racconta di un episodio: l’allora vice Sindaco vorrebbe restaurare i finestroni della sua stanza a Palazzo San Giorgio ma, si legge, “appena abbiamo varcato la soglia io ho salutato i due falegnami e quello che era in alto sulla scala, nell’atto di salutare, si è girato maldestramente e ha perso l’equilibrio cadendo a terracome una pera cotta. Mi avvicino per rendermi conto della gravità. Gli chiedo qualcosa mentre penso a come possiamo soccorrerlo. Mi giro per dirlo al sindaco ma… non c’è più. È fuggito. Non ci posso credere. Esco nel corridoio e non lo vedo. In un attimo si è volatilizzato. Chiamo il mio amico Piero per farmi dare una mano e portarlo sulla sua auto che è decisamente più grande e comoda della mia. Nella hall di Palazzo San Giorgio c’è Falcomatà che parla con alcune persone, proprio qualche metro prima del portone. Ci vede passare ma non ci chiede niente. Nemmeno più tardi un colpo di telefono, o l’indomani. Niente. Rimango sconcertato – sottolinea Perna – da tanta insensibilità che attribuisco ad una personalità che rifiuta il dolore e la sofferenza. Ma, il mio psicoanalista amico mi da’ ben altra spiegazione”.

Sempre in merito a Giuseppe Falcomatà, Perna evidenzia anche l’errato confronto col padre Italo. Lo fa l’11 dicembre, giorno dell’anniversario della scomparsa di Italo, che definisce “il sindaco più amato da questa città. Anche per il modo con cui la Falce maledetta l’ha stroncato: in pochi giorni a 58 anni con una leucemia fulminante. Il figlio, l’attuale sindaco, si è caricato sulle spalle un compito enorme. A soli 31 anni è diventato sindaco “nel Nome del Padre”. Molti, anzi troppe persone da anni – dice – continuano a fare il confronto “non ha preso niente dal padre”, “non c’entra niente con suo padre… suo padre faceva questo e quello… suo padre sorrideva e ascoltava tutti…”. Quando lo fanno davanti a me mi imbarazzano e mi danno fastidio. Certamente, per quello che è diventato Italo Falcomatà nella memoria collettiva, un figlio avrebbe dovuto evitare di mettersi al confronto. Capisco che uno voglia seguire le orme di un padre di tal fatta, ma può esprimersi in altro modo. Anche in politica, ma non con lo stesso ruolo, nella stessa città. Un giorno lo capirà: non si sfidano i miti”.