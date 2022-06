Reggio Calabria, “sorgente” d’acqua potabile esplode sull’Argine Destro Annunziata

14 Giugno 2022 17:36

Reggio Calabria, migliaia di litri d’acqua in strada lungo l’Argine Destro Annunziata

Una vera e propria sorgente d’acqua potabile è “esplosa” sull’Argine Destro Annunziata a Reggio Calabria: peccato, però, che non sgorghi dalle viscere della terra ma – come possiamo vedere dalla foto a corredo dell’articolo – da un tubo della rete idrica che si è rotto, andando così a “vomitare” migliaia di litri d’acqua in strada. Un bene prezioso come l’acqua che viene disperso cosi in un momento tanto delicato per la città di Reggio che fa quotidianamente i conti con i rubinetti a secco tutto l’anno. I residenti auspicano un intervento immediato della ditta comunale competente per risolvere il guasto.