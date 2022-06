Reggio Calabria: mercoledì il pellegrinaggio diocesano delle famiglie

20 Giugno 2022 18:38

L’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare di Reggio Calabria promuove il 27esimo Pellegrinaggio diocesano delle famiglie

Il prossimo 22 giugno, giorno dell’apertura del decimo Incontro Mondiale delle Famiglie, l’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare di Reggio Calabria promuove il 27esimo Pellegrinaggio diocesano delle famiglie. Si tratta di un’iniziativa che ben si incastona col «carattere multicentrico e diffuso nelle diocesi di tutto il mondo. Ogni Chiesa particolare potrà vivere un’esperienza ecclesiale, da un lato, valorizzando le risorse locali, dall’altro con la possibilità di ascoltare e vedere in streaming l’Incontro a Roma con il Santo Padre».

Il pellegrinaggio, in concomitanza con l’inaugurazione dell’Incontro Mondiale a Roma con il Festival delle Famiglie che prevede la presenza del Santo Padre e la rappresentanza di tutte le chiese particolari, sarà un momento di presenza e di festa con cui le famiglie della diocesi reggina vogliono testimoniare la gioia e la bellezza di essere Chiesa. L’inizio è previsto alle ore 18.30, nella piazzetta Salazar (in prossimità della chiesa del Santissimo Salvatore) con la festosa accoglienza dedicata alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli.

Alle 19. 00 si avvierà il pellegrinaggio verso il Santuario dell’Eremo, con la recita del Rosario delle Famiglie. Lungo il percorso, saranno intervallati momenti di sosta e riflessione, con la condivisione di testimonianze di famiglie della nostra comunità diocesana. Alle 20, giunti presso il Santuario dell’Eremo, avrà inizio la messa, presieduta dall’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone.

Sarà anche occasione per portare in offerta le preghiere e le intenzioni delle famiglie presenti, raccolte durante il pellegrinaggio. Al termine della celebrazione, secondo le intenzioni del Santo Padre, l’arcivescovo Morrone affiderà ai Vicari delle zone pastorali della diocesi il suo mandato per le famiglie, da consegnare in tutte le comunità parrocchiali durante le Celebrazioni eucaristiche di domenica 26 giugno.