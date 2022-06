Reggio Calabria, una possibile soluzione: “pannelli solari per riattivare il tapis roulant”

5 Giugno 2022 12:54

Un lettore propone: “sarebbe un investimento che ripagherebbe la spesa iniziale nel giro di pochi anni, risparmiando sull’energia utilizzata per il funzionamento”

Un’opera che ormai da anni fa discutere, perché potrebbe rappresentare un’ottima infrastruttura per il turismo e il commercio a Reggio Calabria ma continua a rimanere ferma e inattiva. Il riferimento è al tapis roulant, da anni spento e ormai diventato luogo di degrado e mala gestione in pieno centro storico. I cittadini richiamano l’attenzione e avanzano suggerimenti all’Amministrazione Comunale: “premetto che la chiusura del tapis roulant non mi ha toccato quale fruitore, trovo veramente vergognoso che un’amministrazione di una “città (?) metropolitana” non riesca ad affrontare e risolvere il problema, soprattutto con i mezzi che il progresso ci mette a disposizione”, scrive in una nota inviata alla redazione il dott. Raimondo Foti.

Il cittadino entra nel dettaglio: “ci è stata fornita come giustificazione che costa troppo la spesa energetica per il funzionamento. Ma proprio oggi che con una spesa relativamente modesta per un Comune si potrebbe attrezzare il tetto esistente con dei pannelli solari che ripagherebbero la spesa iniziale in pochi anni risparmiando sull’energia utilizzata per il funzionamento. Inoltre – conclude – , il surplus verrebbe ceduto accreditandone il relativo importo”.