Reggio Calabria, lo sport negato: Palloncino e Scatolone ancora chiusi 6 giorni dopo lo sgombero dei migranti

6 Giugno 2022 11:30

Reggio Calabria, Palloncino e Scatolone ancora non sanificate dopo lo sgombero dei migranti di martedì scorso: ragazzi costretti ad allenarsi fuori e doppio esborso economico delle società

Ancora problematiche per ciò che concerne le strutture sportive a Reggio Calabria. Dopo “l’occupazione” di Scatolone e Palloncino – i due impianti rispettivamente di Basket e Pallavolo adiacenti lo stadio Granillo – da parte dei numerosi migranti arrivati in città nelle ultime settimane, sono seguite le consuete polemiche, lamentele, denunce e anche proteste, specialmente nella giornata di ieri. Alcune società sportive – su tutte la Pallavolo Elio Sozzi – non hanno infatti partecipato alla Giornata dello Sport di ieri sul Lungomare, manifestando con striscioni.

La novità – che in realtà è una conferma – di queste ultime ore è che i luoghi sopracitati non sono ancora stati puliti e sanificati dopo lo sgombero dei migranti, avvenuto sei giorni fa, martedì scorso per la precisione. Dopo qualche giorno di “occupazione”, infatti, gli impianti sono stati liberati, ma non ancora resi agibili con la consueta sanificazione utile a rendere il luogo pulito dal punto di vista igienico-sanitario. E in questa settimana i ragazzi si sono allenati fuori, per strada, nonostante l’affitto che le società regolarmente versano per l’utilizzo di queste strutture, adesso a loro indisponibili, con l’aggiunta di un ulteriore pagamento verso quegli impianti di cui ora devono usufruire in sostituzione.