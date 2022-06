Migranti a Reggio Calabria: il Palloncino si svuota ma resta ancora inutilizzabile

3 Giugno 2022 17:51

La palestra ha ospitato in questi giorni i migranti sbarcati nelle coste del reggino ma, nonostante sia vuota da tre giorni, non è ancora stata sanificata

Sono ancora notevoli i disagi per i giovani reggini che dovrebbero utilizzare le palestre del Palloncino e dello Scatolone. Da martedì sera sono stati trasferiti i migranti che nei giorni scorsi erano stati sistemati all’interno delle strutture, ma ad oggi (venerdì) non sono ancora state svolte le procedure di sanificazione. Dopo tre giorni, quindi, ancora si aspettano novità sulla situazione che non permette agli sportivi di svolgere gli allenamenti o le gare di competizione.

Come si può vedere dall’immagine a corredo dell’articolo, scattata all’interno del Palloncino sono rimasti soltanto i lettini vuoti, non è stata ancora effettuata alcuna pulizia e dunque la palestra non è utilizzabile. Grande sconforto tra i cittadini e coloro che solitamente utilizzano la struttura, la speranza è che l’incontro avvenuto in Prefettura con il Ministro Luciana Lamorgese abbia prodotto effetti sul piano organizzativo e si possano vedere al più presto gli esiti delle soluzioni studiate per contrastare l’emergenza.