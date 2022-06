Reggio Calabria, Orsomarso a Villa: “aeroporto, nuovi treni e pulizia spiagge, ecco i progetti per il rilancio del turismo”

6 Giugno 2022 23:12

L’assessore regionale, Fausto Orsomarso, tramite Filippo de Blasio (portavoce del Circolo di Fratelli d’Italia “Area dello Stretto”) ha avviato un percorso di sinergie legate al turismo. Importanti novità annunciate anche sul piano dei trasporti

Servizi adeguati per i turisti e un programma di azioni necessarie per arginare il fenomeno dell’erosione costiera in Calabria. Di questo e tanto altro ha parlato l’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, oggi in vista a Villa San Giovanni per un evento organizzato da Fratelli d’Italia e sostenere anche il candidato a sindaco Marco Santoro. Il rappresentante della Giunta Occhiuto vede tante possibilità per il territorio: “non è vero che la Calabria è irraggiungibile, gli americani fanno tre ore di curve per raggiungere la Costiera Amalfitana. Abbiamo un aeroporto internazionale a Lamezia e due importanti scali a Reggio e Crotone, di cui dobbiamo cercare di superare i limiti. Dobbiamo difenderli, ma c’è bisogno di tempo”.

Altro tema principale è la pulizia delle spiagge e del mare, un argomento prettamente estivo che è stato messo in primo piano dopo la pubblicazione del report di Arpacal. Orsomarso spiega: “il 95% delle acque calabresi è balneabile, dobbiamo accertare chi gestisce i depuratori dei Comuni. Il mare deve essere preservato tutto l’anno, il biologo Silvio Greco è stato scelto da Occhiuto proprio per le sue competenze”. Un riferimento poi ai Bronzi di Riace e al 50° Anniversario del ritrovamento che si celebra quest’anno: “Giusi Princi sta facendo un ottimo lavoro, i turisti gradualmente arriveranno col passare degli anni. Credo piuttosto che abbiamo perso mezzo secolo, dovremmo averli disegnati sull’autostrada da quando si entra in Calabria fino a Reggio”.

Infine, tornando sul tema trasporti, Orsomarso ha ricordato una riunione tenutasi a Reggio Calabria negli ultimi giorni con l’assessore Battaglia e Trenitalia: “saranno investiti 48 milioni di euro in nuovi treni, saranno migliorati i servizi delle corse interne, sarà modificato il progetto della metropolitana. Non voglio fare promesse su nuove rotte degli aeroporti, ma meritiamo fiducia e un nuovo percorso con Sacal. Dobbiamo riempire di voli anche transoceanici e dall’estero: stiamo rafforzando gli arrivi dalla Germania, dall’Inghilterra, dalla California e dal Texas”. Una battuta nel finale anche per il successo di Jovanotti a Scilla e Gerace. Di seguito il link per il video completo dell’intervista.