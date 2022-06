Reggio Calabria, oggi la cerimonia di assegnazione delle borse di studio “Nino Lo Presti” | FOTO

29 Giugno 2022 21:55

Presso la Scuola Elementare di Via Quarnaro a Gallico Marina, facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino”, si è tenuta, il 29 giugno 2022, la cerimonia dell’assegnazione delle Borse di studio “Nino Lo Presti”.

La cerimonia, giunta ormai al suo quattordicesimo anno, si è svolta, come al solito, davanti a tantissimi genitori ed alunni che hanno applaudito, nella parte iniziale, il saggio finale proposto dagli alunni.

Durante lo spettacolo, è stata ricordata, ancora una volta, la figura di “Nino Lo Presti”, un giovane medico-cardiologo gallicese, prematuramente scomparso, che ha sempre testimoniato la sua disponibilità verso i più bisognosi e quanti hanno avuto necessità delle sue cure.

Nino Lo Presti, persona molto carismatica e di grande spessore

, è stato anche un valente calciatore ed ha portato, da Presidente, la squadra di calcio Gallicese dalla seconda categoria all’Eccellenza in soli 5 anni.

La Borsa di Studio, istituita grazie all’iniziativa dell’associazione PROTAGONISTI, e patrocinata dalla POLITO Assicurazioni-Agenzia ALLIANZ, è stata assegnata agli studenti più meritevoli delle terze classi della Scuola Media Umberto Boccioni di Gallico.

Per quest’anno i più meritevoli, tutte ragazze, sono state: Per la terza A Zappalà Antonia Maria, per la terza B Romeo Ludovica, per la terza C La Ganga Gaia, per la terza E Kuti Olessia.

Ad esse è stata consegnata una targa ricordo unitamente ad un assegno, offerto dalla POLITO Assicurazioni, utile per il prossimo anno scolastico, per l’iscrizione e/o l’acquisto di libri.

L’intento è, sempre più, quello di premiare chi, come già fatto da Nino Lo Presti, si è sempre impegnato nello studio, riportando la “Scuola” veramente al centro della vita sociale, e costruendo le basi per percorsi professionali ed umani di tutto riguardo.

Le valutazioni per l’assegnazione della Borsa di Studio “Nino Lo Presti”, sono state fatte, unitamente al collegio dei docenti, dal nuovo dirigente scolastico dottor Albino Barresi.

A coordinare i lavori è stato il professore Giordano, che, unitamente a tutto il personale scolastico, si è prodigato per l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione che ha concluso il nutrito programma delle iniziative dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” di Gallico.