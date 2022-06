Reggio Calabria, attivo un numero di telefono per segnalare disservizi nel quartiere di Santa Caterina

7 Giugno 2022 14:53

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” informa i cittadini dell’attivazione di un numero di telefono per la segnalazione di disservizi presenti sul territorio

Avviati due importanti servizi nel quartiere Santa Caterina. L’Associazione “Noi per Santa Caterina” è lieta d’informare i cittadini del quartiere che è attivo il numero di telefono per segnalare i disservizi presenti sul territorio. Tali segnalazioni saranno inoltrate formalmente al Comune tramite posta certificata. Lo stesso numero è attivo per le prenotazioni riguardo il progetto salute finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’apparato urogenitale e della mammella.