Reggio Calabria: è morto Joe Benedetto, fratello del Cardiologo Frank

16 Giugno 2022 11:36

Uomo, marito e padre buono, lascia tre figli. Ha sofferto per lungo tempo contro una brutta malattia

Dolore nella frazione di Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, per la morte di Joe Benedetto, fratello del Dott. Francesco Benedetto, Direttore dell’U.O.C. Cardiologia del GOM. Uomo, marito e padre buono, lascia tre figli. Ha sofferto per lungo tempo contro una brutta malattia. “Il Dr. Pasquale Fratto e il Dr. Andrea Cuccio con tutto il personale medico, infermieristico e gli OSS dei reparti di Cardiochirurgia e Cardioanestesia del Gom si unisco al dolore del Dr. Francesco Benedetto e della sua famiglia per la perdita del caro fratello”, si legge nel cordoglio.

I funerali hanno avuto luogo questa mattina, 16 giugno, alle ore 10.30 nella Chiesa di Maria SS. del Lume di Pellaro.