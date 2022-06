Reggio Calabria, addio al giovane Sandro Morgante: il ricordo di un guerriero

17 Giugno 2022 17:36

La comunità di Campo Calabrò piange la morte del 37enne, che per diverso tempo ha lottato contro una brutta malattia

Reggio Calabria e in modo particolare la comunità di Campo Calabro si stringono nel dolore per la morte di Alessandro Morgante. L’uomo è deceduto ieri all’età di 37 anni, dopo aver lottato contro una brutta malattia. I familiari rivolgono un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice “Via delle Stelle” per le amorevoli cure prestategli. I funerali si svolgeranno domani, sabato 18 giugno 2022, presso la Chiesa di S. Maria del Monte Carmelo alle ore 16.00.

“Ciao Sandro, la tua simpatia, il tuo modo di essere e il tuo saper dimostrare rispetto ci accompagnerà sempre nel tuo ricordo. Riposa in pace”, è il messaggio di cordoglio della Primavera Campese, organizzazione politica del luogo.