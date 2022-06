Reggio Calabria, successo per l’evento “Mi Gente” di Danza Salsa Revolution

13 Giugno 2022 15:31

L’evento si ripeterà anche l’anno prossimo

La Scuola di Danza Salsa Revolution di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per il brillante risultato raggiunto con l’evento “Mi Gente” tenutosi nei giorni 11, 12, 13 Giugno 2022 presso il Villaggio Roller Club. “Un ringraziamento particolare per tutti i partecipanti (più di 400) ed un grazie particolare ad i Vari Artisti Internazionali presenti durante la tre giorni. Un evento che si rinnoverà il prossimo anno, con al centro sempre la cultura dei balli latini”, scrive in una nota il Maestro Davide Strati.