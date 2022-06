14 Giugno 2022 14:12

Reggio Calabria nel degrado, manifestazione a Piazza Italia del Comitato di Quartiere Mosorrofa: “acqua, viabilità, decoro urbano, pulizia, illuminazione, vita sociale, servizi alla collettività, vogliamo risposte”

Il Comitato di Quartiere Mosorrofa in rappresentanza dei cittadini di Mosorrofa, comunica che “sabato 18 giugno ore 09.30 si radunerà a Piazza Italia per manifestare lo stato di frustrazione nel quale versa a causa dei disagi, ormai cronici, che vive quotidianamente riguardo a mancanza di beni e servizi essenziali per avere una decente qualità di vita. Acqua, viabilità, decoro urbano, pulizia, illuminazione, vita sociale, servizi alla collettività; qualunque di questi ambiti menzionati valutato in una scala da 1 a 10 non supererebbe il 2. In data 7 maggio i cittadini di Mosorrofa (più di 200) si sono ritrovati in Piazza San Demetrio, hanno elaborato una lettera (allegata a questa comunicazione) che è stata controfirmata da 324 adulti votanti. La missiva con la richiesta di essere ricevuti è stata inviata al Prefetto Massimo Mariani, e per conoscenza al Sindaco FF della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, al Sindaco FF della Città Metropolitana Carmelo Versaci e all’assessore alla partecipazione del Comune di Reggio Giuseppina Palmenta, non ottenendo alcuna risposta. La cittadinanza mosorrofana sente il bisogno di comunicare a tutta la città il degrado nel quale bambini, ragazzi e giovani sono costretti a crescere, la tristezza e la rabbia di adulti e anziani di nobili origini contadine che si vedono abbandonati e impotenti. Sente la necessità di chiedere a tutti i cittadini di RC di unirsi nella protesta per supportare, con la loro solidarietà e vicinanza, la richiesta di sacrosanti diritti, coscienti di avere sempre assolto i giusti doveri. Le attività commerciali di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa che aderiranno faranno due ore di chiusura delle proprie attività dalle 9.30 alle 11.30 in concomitanza con la manifestazione. Vogliamo manifestare pacificamente, prima che la rabbia prenda il sopravvento sulla ragione, in primis davanti al Palazzo del Governo, poi a quello del Comune e infine della Città Metropolitana”, conclude la nota.