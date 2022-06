Reggio Calabria, grande successo per la manifestazione sportiva Giocagin | FOTO

16 Giugno 2022 15:29

Il 15 giugno il “Circolo Tennis Crucitti” di Reggio Calabria ha ospitato la manifestazione sportiva UISP Giocagin

Nella giornata di Mercoledi 15 Giugno si è svolta presso Il Circolo Tennis Crucitti di Reggio Calabria la manifestazione nazionale UISP Giocagin, manifestazione che ogni anno, da oltre 20 anni, vede partecipare tutti i bambini dai 3 ai 5 anni. A dare il via alla manifestazione il saluto del Maestro Demetrio Crucitti, del Presidente Provinciale Uisp Nuccio Calabrò, e presidente regionale UISP Marra Giuseppe. I Piccoli partecipanti, dopo essere entrati in campo a suon di marcia ed essere stati accolti con un caloroso applauso dal numeroso pubblico presente, hanno ascoltato e cantato l’Inno Nazionale e successivamente sono stati divisi in gruppi per giocare nelle varie postazioni sportive preparate con cura dallo staff.

Dopo un’ora di intensa attività sportiva, ai piccoli campioni è stata consegnata una coppa e a conclusione della manifestazione è stata scattata la foto di gruppo e sono stati invitati ad entrare in campo anche le famiglie per i saluti e gli abbracci di rito.

Le scuole dell’infanzia che con oltre 200 Bambini hanno aderito al progetto “Lo Sport a Misura di Bambino” promosso dal Circolo Tennis Crucitti, per l’anno sociale 2021/2022 sono: Bimbolandia, Cappuccetto Rosso, Educational Tecnology, Bugs Bunny, L’Albero Azzurro, l’IC Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, Disneyland e San Rocco.

Il Circolo Crucitti, che dopo due anni di stop a causa della pandemia, ha ripreso a realizzare varie manifestazioni e progetti con grande impegno e soddisfazione, riuscendo a coinvolgere migliaia di bambini, proponendo i sani valori dello sport vi dà appuntamento alla prossima edizione.