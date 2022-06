Reggio Calabria, il 10 giugno l’evento “Lunga Notte delle Chiese” | INFO

4 Giugno 2022 12:10

La “Lunga notte delle chiese”, il 10 giugno incontro con l’arte e con la storia in Cattedrale presso il Duomo di Reggio Calabria

La Basilica Cattedrale di Reggio Calabria e l’adiacente Museo diocesano “Mons. A. Sorrentino” aderiscono alla 7a edizione della Lunga Notte delle Chiese in programma venerdì 10 giugno 2022. L’evento, noto anche come ‘la notte bianca delle chiese’, coinvolge, dal 2016 ad oggi, sempre più numerose diocesi italiane, con l’idea di fondere all’interno dei luoghi di culto la dimensione spirituale con quella artistica, declinata in vari modi: concerti, mostre, eventi multimediali, visite guidate, etc. L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova ha già partecipato alle edizioni del 2020 e 2021.

Il tema ufficiale della 7a edizione ha come parola chiave “IN-CONTRO” scritta dividendo con un trattino la preposizione “IN” dall’avverbio “CONTRO”, due parole apparentemente in contrapposizione ma che esprimono, insieme, l’elemento centrale e significativo del dialogo, ossia quello della diversità. L’incontro di venerdì 10 giugno sarà ‘con l’arte e con la storia’ della Basilica Cattedrale, divenendo anche ‘incontro con la città’ in un luogo simbolico della storia cittadina offerta a una fruizione inedita.

Al riguardo, una speciale visita guidata alla Cattedrale, partendo dalla piazza antistante alle ore 21, si farà occasione, per quanti vorranno parteciparvi, per conoscere curiosità e aspetti meno noti della sua storia. Sarà anche occasione per ascoltare lungo l’itinerario alcuni audioclip scaricabili attraverso l’App L’arte racconta, che ‘danno voce alle opere d’arte’, attraverso i personaggi (santi, vescovi, artisti, committenti, etc.) che, raccontandosi a partire da esse, ne illustrano la storia.

Interverranno l’arch. Renato Laganà, la dott.ssa Lucia Lojacono, direttrice del Museo diocesano, don Pietro Sergi, vicario diocesano per la Cultura e mons. Demetrio Sarica, prevosto della Cattedrale. La visita guidata, che si svolge nel rispetto delle norme anti Covid, è aperta a tutti e gratuita.