Reggio Calabria, Perna e i rifiuti. Dal termovalorizzatore a quella sgridata del Sindaco: “non hai la delega”

18 Giugno 2022 16:57

Per Tonino Perna, quella dei rifiuti, era diventata quasi una “malattia”, un pallino. Nel suo libro “Diario, 385 giorni a Palazzo San Giorgio”, l’ex vice Sindaco parla anche e soprattutto di questo tema

I rifiuti. Sempre loro. Uno dei problemi attuali più importanti, se non il più importante, di Reggio Calabria. Per Tonino Perna era diventata quasi una “malattia”, un pallino. Nel suo libro “Diario, 385 giorni a Palazzo San Giorgio”, l’ex vice Sindaco parla anche e soprattutto di questo tema. Non si dà pace, uscendo di casa e trovando immondizia ovunque. E, come se non bastasse, arrivano anche richiami e rimproveri da ogni parte. La prima volta è la suocera, 91enne, a chiamarlo al telefono arrabbiatissima: “guarda le foto che ti ho mandato! C’è la merda che galleggia sull’acqua… la città è allagata e la spazzatura accompagna le auto verso il mare come fosse un corteo funebre…”, gli dice.

Ma la madre della moglie non è la sola. Qualche mese dopo, è maggio, Perna mostra tutto il proprio malessere per questa situazione, forse un pentimento per la scelta fatta: “Sono stufo, vorrei proprio mollare”, ammette. E il motivo è anche per un incontro in edicola: “Incontro dal giornalaio di piazza De Nava una vecchia amica che non vedevo da diversi anni. Quasi non mi saluta e mi ignora all’inizio. Improvvisamente lei gira, alza la testa mi dice: “Che devo fare con la spazzatura che mi sta riempendo la casa? Ve la porto a piazza Italia!? Che devo rispondere? Io non c’entro! Non ho questa delega e quando me ne sono occupato quasi venivo rimbrottato se non offeso”.

Quest’ultimo riferimento, quello del rimbrotto, è relativo ad un fatto accaduto tempo prima, che Perna racconta sempre nel libro. Per provare a trovare una soluzione, infatti, cerca di spingere sul termovalorizzatore, quello di Gioia Tauro, non funzionante nella sua interezza. Di recente la Regione è tornata a proporre con forza l’argomento, trovando il muro della città della piana reggina e di Comune e Città Metropolitana di Reggio. Per la giunta, quindi, è no all’impianto, ma Perna ci prova e si costruisce qualche contatto, a tal punto da andare a parlare con l’Assessore al ramo di allora, Capitano Ultimo. Gli chiede tre questioni, due di queste sono relative ai rifiuti: termovalorizzatore, appunto, e discarica di Melicuccà. “Sulla discarica di Melicuccà – si legge – chiedo se è possibile avere una relazione indipendente da parte di un geologo di chiara fama in modo da fugare ogni dubbio. Infine sull’inceneritore di Gioia Tauro chiedo lumi sul perché non è stato completato l’impianto e gli prospetto la possibilità di far venire dei tecnici dalla Lombardia per darci una mano. Gratuitamente”.

Ma qui Perna viene “richiamato” ed è costretto a tornare al suo posto: “La sera su Whats App mi arriva un messaggio del sindaco – dice – che in breve mi chiede conto del perché sono andato dall’assessore regionale all’ambiente e gli ho parlato della discarica di Melicuccà. Conclude dicendo che non ho la delega ai rifiuti. Il tono è pesante, ma non offensivo. Spiego i motivi che mi hanno spinto a farlo. Inutilmente”. In quel periodo, l’orientamento è uno e uno solo: la discarica di Melicuccà. La storia? E’ nota a tutti. E Perna lo evidenzia: “Ancora annunci. Adesso tocca alla discarica di Melicuccà. Incurante delle critiche di ambientalisti, tecnici, Comuni della Provincia, il sindaco annuncia che a breve avremo disponibile la discarica di Melicuccà e avremo risolti i nostri problemi di rifiuti che stanno ricoprendo la città. Lo dice in buona fede? Credo di sì”. Ovviamente però, poi, i problemi non sono stati risolti perché quella discarica non è mai partita.