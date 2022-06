Reggio Calabria, Piazza Garibaldi torna a “muoversi”: cominciati i lavori, ci saranno parcheggi | FOTO

14 Giugno 2022 17:53

Piazza Garibaldi torna a “muoversi”. Dopo anni di immobilismo, nella zona di fronte la Stazione Centrale di Reggio Calabria sono partiti i lavori. Quella zona, interessata da scavi, tornerà alle origini: ci saranno parcheggi. Cantiere, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, aperto da ieri: verrà prima ripristinato il manto stradale e poi si darà via alla costituzione dei posteggi auto. Via, finalmente, dopo anni, la recinzione rossa che accompagnava ormai da anni cittadini e turisti.

Un mese fa l’Amministrazione Comunale, per bocca dell’Assessore Calabrò, aveva annunciato lo sblocco dei cantieri per riqualificare la zona. Un mese di ritardo, ma lavori comunque cominciati e operai al lavoro con tutti i mezzi a disposizione. Al netto delle lotte, durate anni, sul possibile rilancio dell’area dal punto di vista storico, archeologico e culturale, infatti, alla fine quella zona (a differenza di quella accanto al Mc Donald’s) non è stata ritenuta di tale interesse e così si ripristineranno i parcheggi.