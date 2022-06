Reggio Calabria, l’Associazione Culturale Anassilaos bandisce il Premio Anassilaos Ibico

17 Giugno 2022 22:04

Reggio Calabria: l’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con Ideocoop-Media Services Società Cooperativa Sociale e Città del Sole Edizioni, bandisce il Premio Anassilaos Ibico

Nell’ambito del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze, giunto nel 2022, alla sua 34^ Edizione, l’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con Ideocoop-Media Services Società Cooperativa Sociale e Città del Sole Edizioni, bandisce il Premio Anassilaos Ibico (Ἴβυκος), intitolato al grande poeta greco reggino, per una raccolta inedita in versi. Il Premio è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età. La scadenza per l’invio degli elaborati è prorogata al 30 GIUGNO 2022. La valutazione dei testi viene svolta in maniera anonima. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. L’invio della e-mail di partecipazione comporta l’accettazione di tutti i punti del bando e precisamente: “L’autore, con la presente, dichiara di aver preso visione e di approvare in

tutti i suoi punti il bando del concorso e le modalità di partecipazione. Dichiara che la raccolta inviata è inedita (viene considerata inedita un’opera ancora non pubblicata in forma cartacea). L’Autore dichiara, altresì, che la raccolta presentata al concorso è una sua creazione originale ed è frutto del proprio ingegno. Solleva, quindi, l’organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi. L’Autore consente inoltre il trattamento dei propri dati personali (D.L. n. 196/2003) limitatamente al solo premio e ai comunicati informativi relativi allo stesso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’Autore deve inviare un unico testo anonimo in pdf all’indirizzo e-mail anassilaos.ibico@gmail.com con oggetto “Premio Anassilaos Ibico” entro e non oltre il 30 giugno 2022, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata. Al fine di agevolare le procedure di registrazione è obbligatorio allegare copia della ricevuta di versamento. Il corpo dell’e-mail dovrà contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico e titolo della raccolta inviata. Al concorso sono ammesse opere esclusivamente in lingua italiana. A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota di iscrizione di 30,00 euro. Il versamento è da effettuare esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su c/c BANCA ETICA IBAN IT17F0501803400000012260758 intestato a Ideocoop – Media Services Società Cooperativa Sociale indicando, quale causale del versamento, “Partecipazione Premio Anassilaos Ibico” nonché il nome e cognome del partecipante.

I testi dovranno essere inediti e cioè mai pubblicati in forma cartacea. Limite minimo 25 poesie-limite massimo 50 poesie di un massimo di 30 versi cadauna (formato A4) in carattere Times New Roman corpo 12. Si specifica che sarà pubblicata, ove vincente, soltanto la raccolta inviata senza ulteriori modifiche da parte dell’Autore. La Giuria individuerà 10 finalisti, che dovranno essere presenti alla cerimonia di consegna del Premio, tra i quali sarà prescelto il vincitore. La raccolta prima classificata sarà pubblicata a titolo gratuito a cura di Città del Sole Edizioni. Gli autori finalisti riceveranno un attestato e saranno presentati criticamente durante il galà di premiazione che si terrà nel mese di agosto in data e luogo che saranno debitamente comunicati ai finalisti tenuto conto della evoluzione dell’epidemia di covid-19.

La raccolta vincitrice e pubblicata sarà presentata nel corso di una specifica manifestazione nei mesi successivi alla premiazione.