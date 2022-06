Reggio Calabria, l’appello alle forze politiche del proprietario di una pizzeria

1 Giugno 2022 14:52

Reggio Calabria: l’appello di Dario Salvatore Borrelli, proprietario di una pizzeria

Dario Salvatore Borrelli proprietario di una pizzeria e gestore insieme alla sua ragazza di un’associazione di promozione sociale sul territorio reggino chiede in questo momento storico a tutta la politica di destra e di sinistra di convergere su un unico obbiettivo: “Costruire insieme un futuro per Reggio in questo periodo buio fatto di crisi economica e sociale” aggiunge il giovane imprenditore “È giunto il momento di mettere da parte rancori e schieramenti e fare fronte comune senza buttare benzina sul fuoco solo per un mero tornaconto elettorale” nella nota aggiunge: “L’estate è alle porte e molti commercianti si stanno attrezzando per la stagione, l’amministrazione, sono convinto, riuscirà a pianificare al meglio per dare l’opportunità a tutte le attività del centro città e della periferia di riuscire a sfruttare al massimo gli spazi e offrire il servizio migliore per tutti i turisti”.

Conclude dicendo: “A chi spera che il comune cada dico solo che altri anni sotto commissariamento rischierebbero di far crollare nel baratro una città già messa a dura prova da molti anni, dobbiamo costruire, ognuno facendo il proprio lavoro, la Reggio del futuro, bella e accogliente che sia un punto di cultura, turismo e divertimento”.