Reggio Calabria, il 24 giugno al via il 3° laboratorio pittorico promosso dal Museo diocesano

22 Giugno 2022 12:33

Il 24 giugno al via il 3° e ultimo laboratorio creativo “La bottega dell’artista” promosso dal Museo diocesano di Reggio Calabria

Venerdì 24 giugno dalle 16 alle 19 al Museo diocesano si svolgerà il terzo ed ultimo laboratorio creativo per ragazzi (11-13 anni) “La bottega dell’artista”. Alessandro Allegra, giovane e valente artista reggino appartenente allo staff dei Servizi educativi museali, guida i ragazzi alla scoperta delle diverse tecniche artistiche: dopo le vetrate e il mosaico, appuntamenti che hanno riscosso particolare successo di adesioni, venerdì 24 giugno sarà la volta della pittura, la forma d’arte per eccellenza. Partendo dalla ‘lettura’ dei dipinti esposti in Museo, nei ragazzi saranno sollecitati lo spirito di osservazione, la creatività, le abilità, l’autostima e la socializzazione.

Il Museo diocesano, con il suo team di educatori qualificati e motivati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte ai bambini, impegnandosi a rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività. Per partecipare ai laboratori creativi è richiesta l’iscrizione contattando il n. 3387554386.