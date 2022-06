Reggio Calabria, La Strada torna su esenzione tributi a chi denuncia il racket: “anche così si contrasta la ‘ndrangheta”

8 Giugno 2022 18:13

Il gruppo La Strada, domani in commissione bilancio, chiederà ancora conto rispetto all’esenzione dai tributi locali per chi denuncia il racket: “c’è bisogno di misure chiare e nette che indichino, non a chiacchiere, che il Comune si spende e si impegna contro la ‘ndrangheta”

Domani, Giovedì 9 giugno, nella commissione bilancio convocata per le ore 12 a Reggio Calabria, il gruppo La Strada, con il consigliere Saverio Pazzano, chiederà ancora conto rispetto all’esenzione dai tributi locali per chi denuncia il racket. Un tema caro al movimento del Consigliere: “un anno fa – si legge nella nota de La Strada – ci siamo fatti portavoce di questa semplice misura di civiltà, significativa per stare vicino a chi resiste e dice NO alla logica ndranghetista che attraverso il pizzo pretenderebbe di controllare il territorio”.

Quindi, un tema su cui il movimento torna ad insistere, in attesa di risposte dalla maggioranza: “c’è bisogno di misure chiare e nette che indichino, non a chiacchiere, che il Comune si spende e si impegna contro la ‘ndrangheta – si legge ancora – Esiste già un regolamento, deliberato nel 2012 dal Consiglio Comunale. Dallo scorso anno ad oggi abbiamo assistito a rinvii su rinvii per capire se il Comune ha la seria volontà di applicarlo. Adesso siamo al lavoro per il Bilancio preliminare. Vedremo se l’amministrazione stavolta (senza nessuna scusa) applicherà il regolamento programmandolo nel bilancio preliminare. La ‘ndrangheta si contrasta anche con questi forti segnali”, conclude il movimento.