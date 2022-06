Reggio Calabria nel degrado, l’accorato appello di un cittadino al Prefetto: “urge l’intervento delle forze armate”

Arriva forte e chiaro l’accorato appello di un cittadino, Giuseppe Diano, il quale si rivolge al S.E. Dr. Massimo Mariani, Prefetto di Reggio Calabria, chiedendo l’intervento dell’esercito in riva allo Stretto:

“Chiedo al Prefetto di Reggio Calabria, massima rappresentanza del governo nella città di Reggio Calabria di richiedere l’intervento delle forze armate, come è già accaduto nelle provincie di Napoli e Caserta nel settembre del 2021 con l’operazione “Strade Sicure”. Perchè a Reggio non si deve agire come si è fatto a Napoli e Caserta nel 2021, sono due realtà simili. La situazione è grave a Reggio Calabria come lo era allora nelle provincie campane. I militari dell’Esercito operarono nelle province di Napoli e di Caserta, e, contestualmente, nel territorio della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, qui soprattutto per la prevenzione e il contrasto di crimini ambientali, in particolare contro lo sversamento illecito di rifiuti e gli incendi dolosi. In seguito all’emergenza Covid-19 alcune unità operarono anche nella città di Salerno e provincia. A tutti venne riconosciuta la qualifica di Operatore di Pubblica sicurezza. Un’altra area che ha richiesto molta attenzione è stata quella della Terra dei Fuochi. Anche qui i militari fornirono il loro contributo nel pattugliamento mirato alla prevenzione dei reati ambientali come lo sversamento illecito dei rifiuti e al loro eventuale incendio. Più volte è capitato che le pattuglie dell’Esercito hanno colto in flagranza di reato uno sversamento illecito o avvistato principi di incendio che vennero subito bloccati grazie alla stretta sinergia con le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco. Quella della provincia di Caserta sembrava una realtà molto problematica e difficile che grazie anche all’intervento dell’Esercito ha dato sempre più sicurezza e fiducia nelle istituzioni alle persone del posto”.