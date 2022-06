Reggio Calabria: avviato il progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari ed oncologiche

18 Giugno 2022 16:49

Reggio Calabria: un’equipe di medici e personale sanitario ha aperto la serie delle giornate di prevenzione e sensibilizzazione fornendo un servizio gratuito alle persone del quartiere con disagio economico

L’Associazione “Noi per Santa Caterina”, unitamente alla parrocchia, annuncia che “stamattina, 15 giugno, presso il centro di solidarietà sito in via Esperia, è stato avviato il progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari ed oncologiche. Un’equipe di medici e personale sanitario ha aperto la serie delle giornate di prevenzione e sensibilizzazione fornendo un servizio gratuito alle persone del quartiere con disagio economico. L’attività dei medici proseguirà fino al mese di dicembre. La prossima giornata di ambulatorio sarà sabato 25 giugno; pertanto s’invitano tutti coloro che hanno necessità di usufruire del servizio, di prenotarsi al n.3349476614”.