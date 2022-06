9 Giugno 2022 17:53

Reggio Calabria, iniziativa de “La Strada” ad Arghillà: “invitiamo tutti e tutte a un dialogo franco e costruttivo”

La Strada va avanti con gli incontri sui territori e con la cittadinanza: “domani alle ore 18,30 presso la Piazzetta di Arghillà, vuole incontrare tutta la cittadinanza. Ancora una volta invitiamo tutti e tutte a un dialogo franco e costruttivo. Arghillà è certamente un quartiere non tante problematiche. Non ci sottrarremo al confronto e cercheremo in ogni modo di portare quanto ascolteremo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Prima o poi dovranno sentire”.