Reggio Calabria: 50° anniversario dei Bronzi, iniziativa dell’Archeoclub presso l’Università per Stranieri

22 Giugno 2022 22:15

In occasione del 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il Club organizza una Conferenza che si terrà venerdì 24 giugno in presenza e tramite diretta streaming presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

Ad aprile scorso è stato fondato l’Archeoclub Area Integrata dello Stretto che ha per scopo la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico e, più ampiamente culturale, delle Città Metropolitane di Reggio Calabria e di Messina. In occasione del 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il Club organizza una Conferenza che si terrà venerdì 24 giugno alle ore 17 in presenza e tramite diretta streaming presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

PROGRAMMA

– Saluti:

• Rosanna Trovato Presidente Club Area Integrata dello Stretto •Antonio Zumbo Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri -Modera Francesca Crea Vicepresidente Archeoclub Area Integrata dello Stretto

– Interventi :

•Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Giacomo Oliva

Docente di Storia dell’Archeologia presso Unida RC

•I bronzi di Riace 50 anni dopo il ritrovamento

Claudio Sabbione

già Direttore Archeologico presso la Soprintendenza della Calabria

•I Bronzi econo dal mare Documentazione fotografica effettuata e presentata dal dr.Fulvio Rizzo

– Conclusioni Rosario Santanastasio Presidente Archeoclub d’Italia.

La Conferenza ha lo scopo di far conoscere, anche ai soci degli altri Club d’Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace attraverso gli interventi dei qualificatissimi relatori dr. Oliva e dr.Sabbione e attraverso la testimonianza del dr.Fulvio Rizzo che ha assistito e documentato fotograficamente l’emozionante momento in cui i Bronzi sono stati estratti dal mare a Riace.

Sarà possibile seguire l’evento tramite diretta streaming sui seguenti social:

– piattaforma Zoom (basterà cliccare il seguente indirizzo): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ocOyvqzIiGteLy3OjVvCmMFknV041aJSP.