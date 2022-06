Reggio Calabria, gli Amici del Museo organizzano l’iniziativa dal titolo “Il Portico di Valentiniano?”

16 Giugno 2022 12:16

L’Associazione “Amici del Museo”, impegnata con una serie di incontri, miranti a promuovere una conoscenza sempre maggiore delle ricchezze storiche conservate nel nostro Museo, ne propone una approfondita disamina nel secondo appuntamento del ciclo “I preziosi del MAN di Reggio Calabria”

Nelle sale del Museo Nazionale di Reggio Calabria dedicate alle scoperte archeologiche avutesi in città, c’è l’imponente elemento architettonico in pietra raffigurato nella foto, ritrovato agli inizi del XIX secolo nell’area oggi occupata dal Palazzo della Prefettura.

Esso presenta molti aspetti misteriosi, perché, innanzitutto,, per i motivi decorativi che lo caratterizzano, non può essere considerato un semplice architrave. Inoltre, vi sono colpite due iscrizioni in latino, databili indue epoche differenti. L'Associazione "Amici del Museo", impegnata con una serie di incontri, miranti a promuovere una conoscenza sempre maggiore delle ricchezze storiche conservate nel nostro Museo, ne propone una approfondita disamina nel secondo appuntamento del ciclo "I preziosi del MAN di Reggio Calabria la", organizzato in collaborazione con la Direzione del Museo, dal titolo: "Il Portico di Valentiniano?". Ne parleranno, sabato 18 giugno, alle un7:00 30, nella Sala delle Conferenze del Museo, i proff. Francesco Arillotta e Renato Laganà.