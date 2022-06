Reggio Calabria, individuati e denunciati i due soggetti che hanno aggredito la pattuglia della Polizia Locale

23 Giugno 2022 13:24

Reggio Calabria: la solidarietà e la piena vicinanza del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e dell’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Giuggi Palmenta

A seguito di apposita attività info investigativa la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato e deferito all’autorità giudiziaria i due uomini che lo scorso 14 giugno hanno aggredito e minacciato una pattuglia in servizio in un quartiere della zona nord della città.

“Grazie ad alcune videocamere di sorveglianza immediatamente visionate – ha informato in una nota la Polizia Locale reggina – ed in seguito ad ulteriori accertamenti delle banche dati in uso, si è riusciti nel giro di pochi giorni a dare un nome e un volto ai soggetti interessati ai fatti delittuosi. Uno di essi risulta gravato da numerosi procedimenti penali e di polizia anche della stessa indole. Le ipotesi di reità dovranno essere ovviamente vagliate dalla competente autorità giudiziaria atteso il principio costituzionale di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di reità”.

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e l’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Giuggi Palmenta hanno espresso nuovamente solidarietà e piena vicinanza dell’Amministrazione comunale nei confronti degli agenti aggrediti. “Ciò che è accaduto – hanno dichiarato i due rappresentanti del Comune – è certamente molto grave e purtroppo non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo. Nostro compito da istituzioni serie e responsabili è non solo quello di esprimere la doverosa solidarietà dell’Amministrazione nei confronti degli operatori di Polizia Locale che lavorano quotidianamente al servizio della cittadinanza e per la sicurezza di tutti noi, ma anche stigmatizzare con forza tutti quei comportamenti che si verificano da parte di singoli soggetti che, evidentemente allergici al rispetto delle regole e della civile convivenza, esprimono disprezzo ed infangano l’onore del Corpo della nostra Polizia Locale e con esso l’intera Città”.

“Sappiano questi soggetti – hanno aggiunto Brunetti e Palmenta – che a Reggio non c’è più spazio per comportamenti prepotenti e prevaricatori, la Città vuole crescere e l’intera comunità chiede a gran voce un cambio di passo in questo senso, promuovendo una nuova coscienza civica che salvaguardi e tuteli le regole di convivenza ed i beni comuni come valore supremo per tutta la cittadinanza. Chi invece si ostina ad agire attraverso comportamenti rispondenti a logiche di illegalità e prepotenza non avrà vita facile. L’immediata individuazione dei responsabili dell’aggressione è certamente una buona notizia, che sia da esempio a tutti i cittadini che credono che la legalità ed il rispetto reciproco siano cardini essenziali ed imprescindibili per la crescita sociale e civile della nostra Città”.