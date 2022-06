Reggio Calabria: incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sulla figura di Pasolini | VIDEO

24 Giugno 2022 12:26

Reggio Calabria: incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sulla figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, il prossimo 24 giugno sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione sul tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel corso della giornata di studi si sono registrati i ringraziamenti da parte di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” rivolti alla Città Metropolitana di Bologna ed al Sindaco Matteo Lepore per la concessione del patrocinio concesso all’Associazione reggina, vista anche il significato dell’iniziativa culturale. L’appuntamento è stato ulteriormente arricchito dai saluti istituzionali da parte della delegata alla Cultura del Comune di Bologna e della Città Metropolitana Elena Di Gioia che nel corso del suo intervento ha ricordato Pier Paolo Pasolini. È stato un poeta, regista, sceneggiatore, scrittore, attore e drammaturgo italiano. Culturalmente versatile, si distinse in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista. Pier Paolo Pasolini (Bologna 5 marzo 1922 – Roma 2 novembre 1975) è tra le personalità più rappresentative del Novecento italiano. Pier Paolo Pasolini primogenito di Carlo Alberto Pasolini, tenente di fanteria, e di Susanna Colussi, maestra elementare. Il padre, di vecchia famiglia ravennate, di cui ha dissolto il patrimonio sposa Susanna nel dicembre del 1921 a Casarsa, poi il trasferimento a Bologna. Nel 1945 Pasolini si laurea discutendo una tesi intitolata “Antologia della lirica pascoliniana (introduzione e commenti)” e si stabilisce definitivamente in Friuli. Qui trova lavoro come insegnante in una scuola media di Valvassone, in provincia di Udine.

In questi anni comincia la sua militanza politica. Nel 1947 si avvicina al PCI, cominciando la collaborazione al settimanale del partito “Lotta e lavoro”. Diventa segretario della sezione di San Giovanni di Casarsa, ma non viene visto di buon occhio nel partito e, soprattutto, dagli intellettuali comunisti friulani. Successivamente venne espulso dal partito comunista a causa della sua omosessualità, ma interpretò meglio dello stesso partito i principi di uguaglianza e fratellanza. Nel 1955 viene pubblicato da Garzanti il romanzo “Ragazzi di vita”, che ottiene un vasto successo, sia di critica che di lettori. Il giudizio della cultura ufficiale della sinistra, e in particolare del PCI, è però in gran parte negativo. Nel 1957, insieme a Sergio Citti, collabora al film di Fellini, “Le notti di Cabiria”, stendendone i dialoghi nella parlata romana, poi firme sceneggiature insieme a Bolognini, Rosi, Vancini e Lizzani, col quale esordisce come attore nel film “Il gobbo” del 1960. In quegli anni collabora anche alla rivista “Officina” accanto a Leonetti, Roversi, Fortini, Romano’, Scalia. Nel 1957 pubblica i poemetti “Le ceneri di Gramsci” per Garzanti e, l’anno successivo, per Longanesi, “L’usignolo della Chiesa cattolica”. Nel 1960 Garzanti pubblica i saggi “Passione e ideologia”, e nel 1961 un altro volume in versi “La religione del mio tempo”. Nel 1961 realizza il suo primo film da regista e soggettista, “Accattone”. Il film viene vietato ai minori di anni diciotto e suscita non poche polemiche alla XXII mostra del cinema di Venezia. Nel 1962 dirige “Mamma Roma”. Nel 1963 l’episodio “La ricotta” (inserito nel film a più mani “RoGoPaG”), viene sequestrato e Pasolini e’ imputato per reato di vilipendio alla religione dello Stato. Nel ’64 dirige “Il vangelo secondo Matteo”; nel ’65 “Uccellacci e Uccellini”; nel ’67 “Edipo re”; nel ’68 “Teorema”; nel ’69 “Porcile”; nel ’70 “Medea”; tra il ’70 e il ’74 la triologia della vita, o del sesso, ovvero “Il Decameron”, “I racconti di Canterbury” e “Il fiore delle mille e una notte”; per concludere col suo ultimo “Salò o le 120 giornate di Sodoma” nel 1975. Nel 1966, in occasione della presentazione di “Accattone” e “Mamma Roma” al festival di New York, compie il suo primo viaggio negli Stati Uniti; rimane molto colpito, soprattutto da New York. Nel 1968 è di nuovo in India per girare un documentario. Nel 1970 torna in Africa: in Uganda e Tanzania, da cui trarrà il documentario “Appunti per un’Orestiade africana”.

Un intellettuale eclettico che si è messo alla prova in diversi campi – dalla scrittura al cinema, alla musica e alla pittura – e che oggi viene ricordato sopratutto per il suo pensiero controcorrente e la dura critica rivolta alla società capitalista, oltre che per lo spazio riservato agli ultimi della società. Pier Paolo Pasolini è stato un attore italiano, regista, scrittore, sceneggiatore, co-sceneggiatore, montatore, musicista. Nel 1971 ha ricevuto il premio come orso d’argento al Festival di Berlino per il film Il Decameron. Dal 1960 al 1971 Pier Paolo Pasolini ha vinto 4 premi: Festival di Berlino (1971), Nastri d’Argento (1960, 1965, 1967). Un protagonista della cultura italiana che ha segnato il Novecento come poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano, persino pittore, linguista e traduttore. Sicuramente il più attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni Settanta, ma fu anche una figura controcorrente, spesso polemico e radicale, critico verso le abitudini borghesi e la nascente società dei consumi, come anche nei confronti del Sessantotto e dei suoi protagonisti, un militante anomalo del partito comunista. Nel 1972 decide di collaborare con i giovani di Lotta Continua, ed insieme ad alcuni di loro, tra cui Bonfanti e Fofi, firma il documentario 12 dicembre. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, da parte di Antonino Megale (vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”),nel corso della conversazione culturale, organizzata dal sodalizio culturale reggino. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data dal 24 giugno.