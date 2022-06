22 Giugno 2022 09:09

Reggio Calabria: all’Università per Stranieri incontro con la delegazione di accademiche provenienti dall’Ucraina per rivolgere, a nome di tutto l’Ateneo, un caloroso saluto alle gradite ospiti in vista del loro rientro in patria

Il 22 giugno 2022 alle ore 11:00 presso l’Aula Magna “Falcomatà” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, il Magnifico Rettore Prof. Antonino Zumbo incontrerà la delegazione di accademiche provenienti dall’Ucraina per rivolgere, a nome di tutto l’Ateneo, un caloroso saluto alle gradite ospiti in vista del loro rientro in patria. L’iniziativa realizzata dall’Università “Dante Alighieri” ha consentito, per circa dieci giorni, ad un gruppo di donne (docenti e ricercatrici) appartenenti all’Uzhhorod National University (Ucraina) di proseguire da remoto il prezioso supporto per la gestione di flussi migratori ed umanitari verso gli Stati d’area mediterranea, usufruendo delle strutture e dotazioni tecnologiche dell’Università nonché la continuazione delle attività didattiche e di ricerca.

Durante la loro permanenza, hanno avuto l’opportunità dipartecipare a diverse attività, in particolare apprendere attraverso i nostri corsi di lingua e cultura italiana erogati agli stranieri i primi rudimenti della nostra lingua, in un contesto di internazionalizzazione e di socialità che vede protagonisti ogni giorno numerosi studenti provenienti da diversi paesi dell’area del Mediterraneo, dall’Europa Orientale e non solo. Inoltre, grazie anche alla pronta adesione ed ampia disponibilità da parte del Dottore Carmelo Malacrino,Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, le nostre ospiti, con al seguito i loro bambini e ragazzi, sono state accolte nei saloni del Museo ed hanno potuto osservarne il patrimonio artistico, archeologico e culturale, ascoltando dalla viva voce della guida e dell’interprete universitari, la storia del nostro territorio, eammirando, nella ricorrenza del 50° anniversario dal loro ritrovamento, i Bronzi di Riace. La delegazione ucraina ha potuto visitare i luoghi ed osservare i paesaggi che rendono unica la nostra Città e provincia nel mondo: Scilla con il suo antico borgo di pescatori ed il Castello Ruffo; Bivongi, le Cascate del Marmarico ed il Monastero ortodosso di San Giovanni Theristis.

Tutto ciò è stato possibile grazie anche al contributo pragmatico ed operativo di alcune Associazioni rappresentate da: Don Valerio Chiovaro, responsabile della Pastorale universitaria per la Diocesi di Reggio Calabria-Bova e rappresentante di “Attendiamoci Onlus” e Don Antonino Sgrò, Parroco della Parrocchia di San Domenico e Direttore dell’Istituto Teologico di Reggio Calabria, che hanno fornito sostegno ed ospitalità alla delegazione, nonché la Dottoressa Maria Angela Ambrogio (“Caritas” di Reggio Calabria) che ha supportato con il proprio contributo il sostentamento durante la permanenza delle gentili ospiti, resa adeguatamente confortevole dal fattivo sostegno delle Professoresse Maria Romeo e Rosa Iadevaia, rappresentanti del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) di Reggio Calabria.