Reggio Calabria, il Commissario Asp ha incontrato i dipendenti delle strutture private: “accordo trovato, ora dare continuità” | INTERVISTE

13 Giugno 2022 10:31

I lavoratori di Villa Elisa, Villa Sant’Anna, Casa di Cura Caminiti (Villa San Giovanni), Villa Aurora, Policlinico e Ortopedico sono stati ricevuti, e rassicurati, dal Commissario Asp Lucia Di Furia

Dopo la protesta pacifica di qualche giorno fa a Piazza Italia, oggi i dipendenti delle cliniche private associate Aiop di Reggio Calabria sono stati ricevuti dal Commissario Asp Lucia Di Furia per tentare di risolvere il problema relativo al ritardo dei pagamenti. I lavoratori di Villa Elisa, Villa Sant’Anna, Casa di Cura Caminiti (Villa San Giovanni), Villa Aurora, Policlinico e Ortopedico, che non ricevono stipendio da un po’, avevano anche chiesto un confronto col Prefetto.

Ma oggi, in Via Diana, c’è stato l’incontro tra le parti, con le rassicurazioni da parte del Commissario: “l’accordo l’abbiamo trovato 10 giorni fa, relativo al 2021, per superare lo step che c’era. Questo consente di andare in proroga oltre il 2022 per i pagamenti. Cercheremo di sanare il pregresso in maniera che a partire da questo mese ci sia continuità, evitando interruzioni di pagamenti”, le parole della dottoressa Lucia Di Furia. Lavoratori dunque rassicurati, almeno per ora, e in attesa di una svolta “non tanto per gli stipendi di maggio ma anche per prosieguo e futuro”, ha detto Maurizio Gangemi, dell’Istituto Ortopedico. “Purtroppo la situazione dell’Asp è cronicizzata da anni in negativo. Tantissime sono state le denunce, come non dimenticare la questione Cotticelli. Ringraziamo l’Amministrazione che ci ha pagato gli stipendi nonostante i ritardi, siamo soddisfatti delle parole della dottoressa e ci aspettiamo un cambio di tendenza”. A corredo dell’articolo le immagini dell’incontro e in basso due video-interviste.