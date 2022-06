13 Giugno 2022 18:50

Reggio Calabria, ennesimo incidente stradale sul raccordo autostradale

Un incidente stradale s’è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, tra gli svincoli di Reggio Centro (“Bretelle”) e Reggio Modena, in direzione Sud. A causa del sinistro s’è formata una lunga coda: è consigliabile uscire dal raccordo a Cardinale Portanova o a Spirito Santo per evitare di rimanere bloccati a lungo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

Seguiranno aggiornamenti