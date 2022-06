Reggio Calabria, grave incidente sulla SS106: caos a Saline | LIVE

26 Giugno 2022 17:29

Reggio Calabria, un grave incidente stradale sta paralizzando la SS106 a Saline Ioniche: soccorritori e forze dell’ordine sul posto

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto, nell’hinterland ionico reggino, e precisamente all’altezza di Saline. In base alle prime frammentarie informazioni raccolte nel luogo del sinistro, sembrerebbe che ad essere coinvolte nell’incidente siano state un’auto e una moto. Al momento le conseguenze sembrano serie, ma non sono noti ulteriori dettagli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il traffico è completamente paralizzato in entrambi i sensi di marcia.

Seguiranno aggiornamenti